Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше назвав Олександра Лукашенка диктатором. Про це він заявив під час виступу на пленарній дискусії в Європарламенті в Страсбурзі.

У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги.

Звертаючись до євродепутатів, Боррель підтримав вислів, який вони вжили на адресу Лукашенка, і заявив: "Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором".