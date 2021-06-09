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Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором

Автор: Анастасія Рокитна

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше назвав Олександра Лукашенка диктатором. Про це він заявив під час виступу на пленарній дискусії в Європарламенті в Страсбурзі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги.

Звертаючись до євродепутатів, Боррель підтримав вислів, який вони вжили на адресу Лукашенка, і заявив: "Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором".

Нагадаємо, КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Лукашенку вибором Мінська як переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу дали можливість показати свою політичну вагу. Але він дискредитував себе.

Також Кулеба заявив, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, але буде відповідь на запрошення Олександра Лукашенка бойовиків "ЛНР" до Білорусі.

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