Хуже Аль-Каиды. Байден назвал ХАМАС "абсолютным злом"

Жестокость, с которой действуют боевики ХАМАС затмевает даже Аль-Каиду.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz .

“Чем больше мы узнаем о нападении, тем становится ужаснее. На фоне ХАМАС Аль-Каида выглядит ангелом. Они – абсолютное зло”, - сказал Байден.

Президент подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Израилю и одновременно будут помогать смягчить гуманитарный кризис в секторе Газа.

"По моему указанию, наши команды работают в регионе, в том числе, общаясь непосредственно с правительствами Израиля, Египта, Иордании и других арабских государств и ООН, чтобы увеличить гуманитарную помощь после нападения Хамаса и для поддержки Израиля", - отметил Байден.

Американская помощь Израилю

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.

По состоянию на 13 октября известно о прибытии в страну второго самолета с оружием США. Также сообщалось о возможных планах Америки развернуть в стране подразделение морпехов.

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