Достойная жизнь без подработок: Лисовой озвучил планы по новым зарплатам учителей

Фото: Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (facebook.com_KabminUA)
Автор: Татьяна Веремеева

Заработная плата украинских педагогов должна не только соответствовать среднерыночным показателям, но и превышать их. Правительство уже работает над новой системой оплаты труда.

РБК-Украина сообщает, что об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в подкасте "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики

Читайте также: Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами

Достойная оплата и новая система с сентября

По словам главы МОН, мотивация учителя состоит из трех факторов: достойной зарплаты, возможности профессионального роста и комфортной образовательной среды. Лисовой подчеркнул, что педагог должен чувствовать себя достойно и обеспечивать все свои жизненные потребности без мыслей об "элементарных вещах".

Сейчас правительство уже работает над реформой. С сентября 2026 года в Украине должна заработать совершенно новая система оплаты труда. Она будет предусматривать значительное увеличение базового должностного оклада, что сделает выплаты более прозрачными и стабильными.

Как растут зарплаты учителей в 2026 году

Напомним, государственный бюджет на текущий год предусматривает поэтапное увеличение выплат педагогам без изменения нагрузки:

  • с 1 января 2026 года - зарплаты учителей всех специальностей, воспитателей и психологов уже выросли на 30%;
  • с 1 сентября 2026 года - запланирован следующий этап повышения, еще на 20%.

Важно, что закон не предусматривает перевод учителей на срочные контракты или увеличение количества рабочих часов в неделю. Кроме того, учителя могут самостоятельно проверить, вырос ли размер заработной платы.

