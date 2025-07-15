Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

15 июля в Украине отмечают День Украинской Государственности - праздник, который символизирует преемственность украинской государственной традиции со времен Киевской Руси до современной независимой Украины. Это не только напоминание об исторической глубине нашего государства, но и о том, что борьба за его существование продолжается веками.

РБК-Украина совместно с онлайн-магазином MEGOGO BOOKS собрало подборку книг, которые стоит прочитать, чтобы увидеть украинскую государственность как живой, сложный и несокрушимый процесс.

Книги об истории Украины

Сочетание глобального и локального подходов - ключ к пониманию современности. Эта книга рассматривает Украину как продукт глобализации и модернизации, в том числе их темных сторон: массового насилия, травм, войн.

"Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины" (фото: MEGOGO BOOKS)

Масштабное и доступное исследование истории Украины - от Геродота до войны на Донбассе. Автор рассказывает, как формировались государственность и идентичность украинцев, как наша страна преодолевала периоды имперского давления, крепостничества, Голодомора, коммунистического террора, Второй мировой и обрела независимость.

"Врата Европы" (фото: MEGOGO BOOKS)

Архивы КГБ, прогнозы ЦРУ, воспоминания участников - эта книга подробно воспроизводит события 1991 года и путь Украины к независимости. Автор показывает, как украинцы стали главной движущей силой распада СССР, выбрав самый радикальный сценарий - полную независимость.

"Как украинцы разрушили империю зла" (фото: MEGOGO BOOKS)

45 исторических эссе, написанных историком и участником публичных дискуссий о памяти и государственности. Автор называет их "заметками неучастника боевых действий". Это уроки истории, которые должны обезопасить нас от повторения старых ошибок.

"Наша столетняя. Короткие очерки о длинной войне" (фото: MEGOGO BOOKS)

Серия коротких, но глубоких книг, ориентированных на широкую аудиторию. Их объединяет стремление дать структурированное и контекстуализированное видение ключевых периодов истории.

Книга из цикла "Навигатор по истории Украины" (фото: MEGOGO BOOKS)

Книги о культурном аспекте создания государства

Документальный сборник, составленный из архивов КГБ, раскрывает масштаб советского террора против одного из самых мощных голосов украинской культуры. В книге - протоколы допросов, письма из тюрьмы, воспоминания друзей и семьи.

"Дело Василия Стуса" (фото: MEGOGO BOOKS)

Шестидесятники - это не только литература или искусство, но и форма гражданского сопротивления. Автор показывает, как культура становилась политикой: через стихи, картины, дружбу и солидарность. В центре книги - живые истории, архивные фото и рассказы о поколении, которое не согласилось молчать.

"Бунт против империи: украинские шестидесятники" (фото: MEGOGO BOOKS)

Авторы показывают классиков - от Гоголя до Телиги - не как бронзовых памятников, а как людей со страхами, выборами, болью и страстью. Книга помогает переосмыслить канон и увидеть, как личные истории творцов формировали культурный ландшафт государства.

"Живые. Понять украинскую литературу" (фото: MEGOGO BOOKS)

Биография Владимира Винниченко - политика, писателя и одиозной фигуры, стремившейся влиять на ход истории. Автор показывает его как человека крайностей и противоречий: создателя идеи "честности с собой", который одновременно избегал признания Голодомора. Фигура Винниченко здесь - ключ к пониманию драмы украинского модерна.

"Винниченко с бромом и без" (фото: MEGOGO BOOKS)

Эта книга - глубокое исследование украинской литературы как пространства сопротивления колониальному давлению России. Агеева прослеживает, как от Котляревского до модернистов украинские писатели формировали альтернативную идентичность и выстраивали представление о себе вне имперского дискурса.

"За кулисами империи" (фото: MEGOGO BOOKS)

Книги о российско-украинской войне

Хроника двух первых лет полномасштабного вторжения - от команды Ukraїner, с картами, инфографикой, фотографиями и эссе современных украинских интеллектуалов. Издание документирует войну в реальном времени, создавая коллективную память и формулируя собственный язык для описания пережитого.

"Как мы назовем эту войну" (фото: MEGOGO BOOKS)

Автор анализирует причины войны через фигуру Путина, который сделал Украину главной мишенью своего правления. Это политическая публицистика с инсайдами и комментариями участников украинской и российской политики, показывающая логику агрессора и путь к большой войне.

"Анатомия ненависти. Путин и Украина" (фото: MEGOGO BOOKS)

Книга рассказывает об украинских сообществах Донецкой и Луганской областей до 2014 года, которые сохраняли язык, культуру, свободу в условиях постсоветской инерции. Автор восстанавливает голоса региона, которые творили вне мифов о "русском Донбассе".

"Восток украинского солнца" (фото: MEGOGO BOOKS)

Личное исследование автора Востока Украины - сквозь интервью, архивы, символику, ландшафт и человеческие истории. Это книга о памяти региона, который пережил колонизацию, промышленную эксплуатацию и стал ключевым полем битвы за будущее.

"Я смешаю твою кровь с углем" (фото: MEGOGO BOOKS)

Сборник репортажей о первых неделях полномасштабной войны - честная, болезненная и голосовая документалистика без фильтров. Это истории людей, которые жили в бомбоубежищах, теряли дом, оставались или бежали, - истории о потерях, но также о достоинстве и вере.

"77 дней февраля" (фото: MEGOGO BOOKS)