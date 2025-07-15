ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

Вторник 15 июля 2025 12:21
UA EN RU
Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация Что почитать ко Дню украинской государственности (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

15 июля в Украине отмечают День Украинской Государственности - праздник, который символизирует преемственность украинской государственной традиции со времен Киевской Руси до современной независимой Украины. Это не только напоминание об исторической глубине нашего государства, но и о том, что борьба за его существование продолжается веками.

РБК-Украина совместно с онлайн-магазином MEGOGO BOOKS собрало подборку книг, которые стоит прочитать, чтобы увидеть украинскую государственность как живой, сложный и несокрушимый процесс.

Книги об истории Украины

Сочетание глобального и локального подходов - ключ к пониманию современности. Эта книга рассматривает Украину как продукт глобализации и модернизации, в том числе их темных сторон: массового насилия, травм, войн.

Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

"Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины" (фото: MEGOGO BOOKS)

Масштабное и доступное исследование истории Украины - от Геродота до войны на Донбассе. Автор рассказывает, как формировались государственность и идентичность украинцев, как наша страна преодолевала периоды имперского давления, крепостничества, Голодомора, коммунистического террора, Второй мировой и обрела независимость.

Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

"Врата Европы" (фото: MEGOGO BOOKS)

    Архивы КГБ, прогнозы ЦРУ, воспоминания участников - эта книга подробно воспроизводит события 1991 года и путь Украины к независимости. Автор показывает, как украинцы стали главной движущей силой распада СССР, выбрав самый радикальный сценарий - полную независимость.

    Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

    "Как украинцы разрушили империю зла" (фото: MEGOGO BOOKS)

      45 исторических эссе, написанных историком и участником публичных дискуссий о памяти и государственности. Автор называет их "заметками неучастника боевых действий". Это уроки истории, которые должны обезопасить нас от повторения старых ошибок.

      Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

      "Наша столетняя. Короткие очерки о длинной войне" (фото: MEGOGO BOOKS)

          Серия коротких, но глубоких книг, ориентированных на широкую аудиторию. Их объединяет стремление дать структурированное и контекстуализированное видение ключевых периодов истории.

          Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

          Книга из цикла "Навигатор по истории Украины" (фото: MEGOGO BOOKS)

          Книги о культурном аспекте создания государства

          Документальный сборник, составленный из архивов КГБ, раскрывает масштаб советского террора против одного из самых мощных голосов украинской культуры. В книге - протоколы допросов, письма из тюрьмы, воспоминания друзей и семьи.

          Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

          "Дело Василия Стуса" (фото: MEGOGO BOOKS)

              Шестидесятники - это не только литература или искусство, но и форма гражданского сопротивления. Автор показывает, как культура становилась политикой: через стихи, картины, дружбу и солидарность. В центре книги - живые истории, архивные фото и рассказы о поколении, которое не согласилось молчать.

              Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

              "Бунт против империи: украинские шестидесятники" (фото: MEGOGO BOOKS)

                  Авторы показывают классиков - от Гоголя до Телиги - не как бронзовых памятников, а как людей со страхами, выборами, болью и страстью. Книга помогает переосмыслить канон и увидеть, как личные истории творцов формировали культурный ландшафт государства.

                  Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                  "Живые. Понять украинскую литературу" (фото: MEGOGO BOOKS)

                      Биография Владимира Винниченко - политика, писателя и одиозной фигуры, стремившейся влиять на ход истории. Автор показывает его как человека крайностей и противоречий: создателя идеи "честности с собой", который одновременно избегал признания Голодомора. Фигура Винниченко здесь - ключ к пониманию драмы украинского модерна.

                      Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                      "Винниченко с бромом и без" (фото: MEGOGO BOOKS)

                          Эта книга - глубокое исследование украинской литературы как пространства сопротивления колониальному давлению России. Агеева прослеживает, как от Котляревского до модернистов украинские писатели формировали альтернативную идентичность и выстраивали представление о себе вне имперского дискурса.

                          Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                          "За кулисами империи" (фото: MEGOGO BOOKS)

                              Книги о российско-украинской войне

                              Хроника двух первых лет полномасштабного вторжения - от команды Ukraїner, с картами, инфографикой, фотографиями и эссе современных украинских интеллектуалов. Издание документирует войну в реальном времени, создавая коллективную память и формулируя собственный язык для описания пережитого.

                              Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                              "Как мы назовем эту войну" (фото: MEGOGO BOOKS)

                                  Автор анализирует причины войны через фигуру Путина, который сделал Украину главной мишенью своего правления. Это политическая публицистика с инсайдами и комментариями участников украинской и российской политики, показывающая логику агрессора и путь к большой войне.

                                  Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                                  "Анатомия ненависти. Путин и Украина" (фото: MEGOGO BOOKS)

                                      Книга рассказывает об украинских сообществах Донецкой и Луганской областей до 2014 года, которые сохраняли язык, культуру, свободу в условиях постсоветской инерции. Автор восстанавливает голоса региона, которые творили вне мифов о "русском Донбассе".

                                      Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                                      "Восток украинского солнца" (фото: MEGOGO BOOKS)

                                          Личное исследование автора Востока Украины - сквозь интервью, архивы, символику, ландшафт и человеческие истории. Это книга о памяти региона, который пережил колонизацию, промышленную эксплуатацию и стал ключевым полем битвы за будущее.

                                          Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                                          "Я смешаю твою кровь с углем" (фото: MEGOGO BOOKS)

                                              Сборник репортажей о первых неделях полномасштабной войны - честная, болезненная и голосовая документалистика без фильтров. Это истории людей, которые жили в бомбоубежищах, теряли дом, оставались или бежали, - истории о потерях, но также о достоинстве и вере.

                                              Ко Дню Украинской Государственности: 15 книг о том, как создается и на чем держится нация

                                              "77 дней февраля" (фото: MEGOGO BOOKS)

                                              Вас также может заинтересовать:

                                              Читайте РБК-Украина в Google News
                                              История Украины День Украинской Государственности
                                              Новости
                                              Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
                                              Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
                                              Аналитика
                                              Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
                                              Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом