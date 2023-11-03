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Гибрид MICLIC и Abrams. ВСУ получили штурмовые M1150 ABV: что о них известно

Пятница 03 ноября 2023 19:25
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Гибрид MICLIC и Abrams. ВСУ получили штурмовые M1150 ABV: что о них известно Фото: ВСУ получили штурмовые M1150 ABV: что о них известно (dvidshub.net)
Автор: Сергей Пышкин

Украина стала вторым оператором M1150 ABV в мире после США. Военные получили на вооружение штурмовые машины, построенные на базе танка Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Информацию о передаче штурмовых машин подтвердил президент Владимир Зеленский в видео с награждением и поздравлением защитников с Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск.

Как объясняет издание, официального анонсирования передачи M1150 ABV не было, в связи с чем штурмовые машины пришли в Украину вероятно вместе с танками Abrams не позднее середины октября.

Что известно о M1150 ABV

Машина была создана для "строительства" проходов в минных заграждениях. Для этого она объединяет в себе сразу две системы: традиционный плуг и систему запуска линейных взрывных зарядов. Благодаря взрывам она создает проходы в минных полях длиной около 100-150 метров за один раз.

"Но если MICLIC имеет только сами заряды и создан на базе бронетранспортера M113, то M1150 ABV является более многофункциональной, а главное значительно более защищенной машиной. Последнее позволяло его использовать в роли действительно штурмового танка для поражения защищенных позиций врага", - объясняет издание.

Стоит отметить, что США обладают довольно малым количеством вышеупомянутых штурмовых машин. Согласно данным Military Balance, Штаты имеют лишь 149 единиц, хотя во время операции в Афганистане для сухопутных войск был сделан заказ на 187 единиц.

"То есть для США передача M1150 ABV является довольно серозным шагом, несмотря на очевидный дефицит таких систем", - добавляет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время США выделили новый пакет военной помощи для Украины, стоимость которого составляет 425 млн долларов.

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