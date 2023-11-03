Гібрид MICLIC та Abrams. ЗСУ отримали штурмові M1150 ABV: що про них відомо
Україна стала другим оператором M1150 ABV у світі після Сполучених Штатів Америки. Військові отримали на озброєння штурмові машини, які побудовані на базі танка Abrams.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Інформацію про передачу штурмових машин підтвердив президент Володимир Зеленський у відео з нагородженням й поздоровленням захисників з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.
Як пояснює видання, офіційного анонсування передачі M1150 ABV не було, у зв'язку з чим штурмові машини прийшли до України ймовірно разом із танками Abrams не пізніше середини жовтня.
Що відомо про M1150 ABV
Машина була створена для "будівництва" проходів у мінних загородженнях. Для цього вона об'єднує у собі одразу дві системи: традиційний плуг й систему запуску лінійних вибухових зарядів. Завдяки вибухам вона створює проходи у мінних полях довжиною близько 100-150 метрів за один раз.
"Але якщо MICLIC має лише самі заряди та створений на базі бронетранспортера M113, то M1150 ABV є більш багатофункціональною, а головне значно захищенішою машиною. Останнє дозволяло його використовувати у ролі дійсно штурмового танка для ураження захищених позицій ворога", - пояснює видання.
Варто відзначити, що США володіють доволі малою кількістю вищезгаданих штурмових машин. Згідно з даними Military Balance, Штати мають лише 149 одиниць, хоча під час операції в Афганістані для сухопутних військ було зроблено замовлення на 187 одиниць.
"Тобто для США передача M1150 ABV є доволі серозним кроком попри очевидний дефіцит таких систем", - додає видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом США виділили новий пакет військової допомоги для України, вартість якого становить 425 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.