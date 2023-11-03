ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гібрид MICLIC та Abrams. ЗСУ отримали штурмові M1150 ABV: що про них відомо

П'ятниця 03 листопада 2023 19:25
UA EN RU
Гібрид MICLIC та Abrams. ЗСУ отримали штурмові M1150 ABV: що про них відомо Фото: ЗСУ отримали штурмові M1150 ABV: що про них відомо (dvidshub.net)
Автор: Сергій Пишкін

Україна стала другим оператором M1150 ABV у світі після Сполучених Штатів Америки. Військові отримали на озброєння штурмові машини, які побудовані на базі танка Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Інформацію про передачу штурмових машин підтвердив президент Володимир Зеленський у відео з нагородженням й поздоровленням захисників з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.

Як пояснює видання, офіційного анонсування передачі M1150 ABV не було, у зв'язку з чим штурмові машини прийшли до України ймовірно разом із танками Abrams не пізніше середини жовтня.

Що відомо про M1150 ABV

Машина була створена для "будівництва" проходів у мінних загородженнях. Для цього вона об'єднує у собі одразу дві системи: традиційний плуг й систему запуску лінійних вибухових зарядів. Завдяки вибухам вона створює проходи у мінних полях довжиною близько 100-150 метрів за один раз.

"Але якщо MICLIC має лише самі заряди та створений на базі бронетранспортера M113, то M1150 ABV є більш багатофункціональною, а головне значно захищенішою машиною. Останнє дозволяло його використовувати у ролі дійсно штурмового танка для ураження захищених позицій ворога", - пояснює видання.

Варто відзначити, що США володіють доволі малою кількістю вищезгаданих штурмових машин. Згідно з даними Military Balance, Штати мають лише 149 одиниць, хоча під час операції в Афганістані для сухопутних військ було зроблено замовлення на 187 одиниць.

"Тобто для США передача M1150 ABV є доволі серозним кроком попри очевидний дефіцит таких систем", - додає видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом США виділили новий пакет військової допомоги для України, вартість якого становить 425 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше