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Суд у США видав ордер на арешт іранського танкера

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 14:35
Суд у США видав ордер на арешт іранського танкера
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Відповідне рішення суд ухвалив 16 серпня

У Сполучених Штатах Америки суд видав ордер на арешт нафтового танкера Grace 1, якого нещодавно звільнили влади Гібралтару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, відповідне рішення суд прийняв у п'ятницю, 16 серпня.

Арешту підлягає "нафтовий танкер Grace 1, всі нафтопродукти на борту, а також сума у 995 тис. доларів", - йдеться у судовому рішенні, яке цитує прес-служба Міністерства юстиції США.

Як наголошується на сайті відомства, підставою для прийняття такого рішення стали звинувачення у фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмивання грошей.

Зокрема стверджується, що цей танкер причетний до нелегальної схеми поставок іранської нафти в Сирії, за яким стоїть іранський "Корпус вартових ісламської революції". Останній визнаний у Сполучених Штатах терористичною організацією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влади Гібралтару затримали танкер Grace 1 прохання, яку американські власті направили Великобританії. Іспанська влада також розглядали можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій Європейського союзу.

Крім того, 15 серпня влади Гібралтару відхилили заперечення з боку США і звільнили іранський нафтовий танкер Grace 1 з-під варти, отримавши від Тегерана запевнення в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію.

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