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Прокуратура проводить обшуки в "Київзеленбуд" у справі про ухилення від податків

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 19:43
Прокуратура проводить обшуки в "Київзеленбуд" у справі про ухилення від податків Фото: Київське комунальне об'єднання" Київзеленбуд " (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці проводять обшуки у комунальному об'єднанні" Київзеленбуд " у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків. Йдеться про нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба міської прокуратури Києва.

За версією слідства, протягом 2019-2020 року на замовлення київського комунального Союзу зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень столиці "Київзеленбуд" провело роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку, а саме "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та ряду інших. Посадові особи комунального об'єднання, діючи в змові з підрядниками, фальсифікували фінансову документацію підприємств, що дозволило ухилитися від податків в особливо великих розмірах.

Йдеться про нанесення бюджету збитків на суму понад 30 млн гривень. Кримінальна справа розслідується за ч.3 ст. 212 КК України.

Фото: обшуки в київському комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, під час сьогоднішніх обшуків в окупованому Криму силовики застрелили уродженця Узбекистану Аюба (Набі) Рахімова. Правозахисники заявляють, що під час обшуків у нього лунала стрілянина.

Відзначимо, сьогодні, 11 травня, російські силовики провели незаконні обшуки в окупованому Криму. Обшуки проводилися в приміщеннях кримських татар.

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