ДФС прокоментувала рішення Верховного суду щодо авто на єврономерах

Фото: автомобіль на єврономерах (РБК-Україна)

Митники вважають, що рішення суду стосується лише конкретного випадку і не розповсюджуються на всі євробляхи

Державна фіскальна служба України прокоментувала рішення Верховного суду, який визнав законним користування власним автомобілем на іноземній реєстрації, що був ввезений в режимі транзиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначається в заяві відомства, рішення суду "стосується одного конкретного факту притягнення до адміністративної відповідальності".

"Ніяким чином це рішення не може бути підставою для звільнення від відповідальності інших осіб за порушення строків транзитного ввезення транспортних засобів", - вважають у ДФС.

У відомстві також зазначили. що у разі встановлення факту використання автомобіля, ввезеного в режимі "транзит", є всі підстави для "розгляду питання щодо наявності в діях особи ознак правопорушення, передбаченого статтею 485 МК України, та складання протоколу про порушення митних правил.

"Так, санкцією статті 485 МК України за використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, передбачено накладення стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Верховний суд України визнав законним користування власним автомобілем на іноземній реєстрації, який був ввезений в режимі транзиту.

Як повідомила голова Комітету Верховної ради з питань податкової політики Ніна Южаніна, з початку 2018 року в Україну ввезли близько півмільйона автомобілів на європейських номерах.