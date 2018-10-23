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ГФС прокомментировала решение Верховного суда об авто на еврономерах

Новости » Общество    23.10.2018 - 16:31
Фото: автомобиль на еврономерах (РБК-Украина)
Фото: автомобиль на еврономерах (РБК-Украина)

Таможенники считают, что решение суда касается только конкретного случая и не распространяются на все евробляхи

Государственная фискальная служба Украины прокомментировала решение Верховного суда, который признал законным пользование личным автомобилем на иностранной регистрации, ввезенного в режиме транзита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как отмечается в заявлении ведомства, решение суда "касается одного конкретного факта привлечения к административной ответственности".

"Никаким образом это решение не может быть основанием для освобождения от ответственности других лиц за нарушение сроков транзитного ввоза транспортных средств", - считают в ГФС.

В ведомстве также отметили. что в случае установления факта использования автомобиля, ввезенного в режиме "транзит", есть все основания для рассмотрения вопроса о наличии в действиях лица признаков правонарушения, предусмотренного статьей 485 ТК Украины, и составления протокола о нарушении таможенных правил.

"Так, санкцией статьи 485 ТК Украины за использование товаров, относительно которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, предусмотрено наложение взыскания в виде штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Напомним, что Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита.

Как сообщила председатель Комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина, с начала 2018 года в Украину ввезли около полумиллиона автомобилей на европейских номерах.

С начала года в Украину ввезли полмиллиона автомобилей на еврономерах, - Южанина Верховный суд признал законным пользование транзитным авто на еврономерах
Новости Украины Государственная таможенная службаГФСевробляха
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