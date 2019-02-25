ДФС підбила підсумки пільгового розмитнення "євроблях"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 25 лютого минулого року власники євроблях сплатили 13,5 млрд грн

З початку дії законів про розмитнення "євроблях" (автомобілів з іноземною реєстрацією) за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору митницями оформлено понад 218 тис. транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

За даними пре-служби, із них майже 140 тис. - авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил. За їх оформлення сплачено понад 8,65 млрд грн, з яких майже 4,3 млрд грн - акцизний податок, 2,5 млрд грн - ПДВ та 0,772 млрд грн- мито.

Із цієї кількості 121,4 тис. - це ті автомобілі, які перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 1,031 млрд грн (8500 за кожне авто).

Решта авто (78 тис.) заїхали на територію України після набрання чинності законів (25 листопада 2018 року) були розмитнені до 22 лютого.

Нагадаємо, до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників автівок. Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Крім того, поліція може стягнути з власника такої автівки від 8,5 тис. до 17 тис. грн штрафу.

Як повідомляло РБК-Україна, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року. За даними Мінфіну, на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення.