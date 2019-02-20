У Мінфіні дали поради власникам нерозмитнених "євроблях"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дуже старі автомобілі розмитнювати недоцільно, краще їх вивезти за кордон або розібрати на запчастини

Власники автомобілів на єврономерах після закінчення пільгового періоду 22 лютого зможуть їх розмитнити за повною ставкою акцизного податку до кінця травня 2019 року. Про це на брифінгу сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Верланов нагадав, що з кінця травня 2019 року власників нерозмитнених автомобілів штрафуватимуть.

"Стосовно питання, що буде з тими, хто не скористається цим правом (розмитнити - ред.), то на сьогодні ми бачимо дві опції: це вивезення автомобіля за межі території України, другий варіант це продаж на запчастини", - сказав він.

У свою чергу заступник голови Державної фіскальної служби України Віктор Кривіцький нагадав, що 22 лютого усі митниці працюватимуть до 24 години.

"Всі громадяни, які встигли подати декларації до 24 годин, у яких не буде проблем з документами… будуть оформлені, навіть якщо ми не встигнемо 22 числа, вони будуть оформлятися протягом наступних днів", - розповів він.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автомобілів будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

З 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити штрафи за 170 тис. гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, за час дії законів про пільгові ставки на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до державного бюджету надійшло 7,67 млрд грн. За даними Мінфіну, на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення. З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року розмитнено 123,9 тис авто на єврономерах.