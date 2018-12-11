Кабмін оскаржить відновлення Насірова на посаді глави ДФС

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Уряд подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про його відновлення на посаді

Кабінет міністрів України подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це заявив народний представник уряду в парламенті Вадим Денисенко, передає РБК-Україна.

Денисенко зазначив, що раніше Кабінет міністрів прийняв абсолютно законне рішення про звільнення Насірова.

"Наразі в уряді немає офіційного судового рішення по відновленню його на посаді голови ДФС. У той же час, уряд ухвалив абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, сьогодні суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

31 січня Кабінет міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС України. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, комісія Нацагентства з питань державної служби надала відповідний дозвіл.

25 січня Кабінет міністрів України направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільненнявідстороненого голови Державної фіскальної служби.