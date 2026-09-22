Геймпад вместо банковского терминала: Sony сменит покупку игр на PS5

Как будет работать оплата через DualSense?

Согласно документации патента, геймпад будет выполнять роль промежуточного звена между консолью и смартфоном или банковской картой пользователя.

Процесс покупки цифровых игр или внутриигрового контента будет проходить по следующей схеме:

Обнаружение устройства - геймпад через NFC, Bluetooth или физический контакт определяет, что смартфон с платежными данными находится рядом.

Сигнал пользователю - контроллер уведомляет игрока о готовности к транзакции с помощью тактильной отдачи (Haptic Feedback), звука или светового индикатора.

Передача данных - после подтверждения на смартфоне платежная информация беспроводным путем передается на геймпад, а с него – на консоль для завершения покупки.

Система также поддерживает прямое приложение банковских карт с NFC-чипом или подарочных сертификатов непосредственно к корпусу геймпада.

Читайте больше: PlayStation готовится к GTA 6: Sony выпустила геймпады в стиле Vice City

Зачем Sony вводит новую функцию?

Главная цель разработки - повышение безопасности и упрощение процесса цифровых покупок.

Из-за частых случаев хакерских атак и изломов учетных записей в сети PlayStation Network многие пользователи избегают привязки банковских карт к своим профилям.

Новая технология позволяет проводить транзакции "в одно касание" без внесения конфиденциальных данных в систему консоли.

Кроме того, упрощение процесса оплаты снизит количество отмененных покупок в цифровом магазине.

Эксперты отмечают, что внедрение подобных решений подчеркивает намерение Sony и дальше развивать цифровую экосистемную продажу контента для актуальных и последующих поколений консолей.

В то же время наличие патента не гарантирует обязательного появления этой функции в ближайших обновлениях программного обеспечения.