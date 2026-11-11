Ошибка Grok Build открыла тысячи проектов: среди них разработки Маска и оборонных фирм

ИИ-агент Grok Build вызвал масштабную утечку данных: конфиденциальные документы тысяч пользователей оказались в открытом доступе. По ошибке в системе обмена ссылками посторонние могли просматривать медицинские записи, бизнес-планы и коммерческие тайны.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Ошибка в генерации ссылок

Разработчики Grok Build хотели упростить тестирование приложений, поэтому создали систему уникальных ссылок со случайными комбинациями слов. Предполагалось, что доступ к приложению будет иметь только человек, которому автор непосредственно направил такую ссылку.

Однако авторы платформы допустили критическую ошибку . Случайно сгенерированные слова они разместили в субдомене - левой части адреса сайта. Поэтому публичные DNS-сервисы автоматически сохраняли информацию о каждой новой ссылке.

В результате любой пользователь мог найти эти адреса, просмотреть список созданных проектов и открыть тысячи из них.

Если бы случайный идентификатор был размещен в правой части пути URL (как это делают Google, ChatGPT или Gemini), пассивный мониторинг DNS не смог бы зафиксировать эти адреса.

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Слив секретов SpaceXSI и Fortune 500

По данным исследователей из фирмы Claroc, из более 43 000 найденных ссылок около 95 процентов открывали полный доступ к приложениям и сохраненным в них данным по умолчанию.

Среди слитых материалов обнаружили 24 приложения самой SpaceXSI, содержащих адаптационные планы продаж под грифом "конфиденциально", карты территорий продаж и рекламные предложения.

Кроме компании Илона Маска, утечка коснулась других организаций:

оборонного подрядчика ВМС США;

норвежско-финской оборонной группы с правилами загрузки взрывчатки;

компании Tesla с результатами работы и бонусами 22 техников;

круизной компании и больниц с персональными данными тысяч сотрудников.

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Реакция разработчиков и конкурентов

После публичной огласки и обращений к руководству компании, ссылки на 24 внутренних приложения SpaceXSI были оперативно удалены и выдают ошибку.

Представители компании утверждали, что приложения являются частными по умолчанию, однако независимые тесты опровергли это утверждение.

Специалисты по безопасности подчеркивают: подобная проблема с субдоменами присутствует и на других ИИ-платформах для разработки кода.

Пользователям Grok Build настоятельно рекомендуют вручную изменять настройки доступа на "только приглашенные пользователи", чтобы избежать утечки данных.