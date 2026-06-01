Геймченджер в небе: Игнат рассказал, какое оружие может потеснить авиацию РФ

Он призвал осторожно относиться к термину "геймченджер", поскольку любое оружие необходимо сначала проверить в реальных боевых условиях. Он привел в пример истребители F-16, от которых также ожидали быстрых изменений, однако Украина получила несколько устаревшие модификации этих самолетов.

Похожая ситуация, по его словам, складывается и с Gripen. Ожидается, что Украина получит самолеты модификации C/D, которые являются более старой версией.

В то же время, пояснил Иинат, "грипены" имеют существенные преимущества: они неприхотливы в применении, способны садиться на различные типы взлетно-посадочных полос и являются самыми дешевыми в своем классе по затратам на эксплуатацию.

Почему ракеты Meteor могут изменить ход боев

Одним из главных преимуществ шведских самолетов является их полная совместимость почти со всей номенклатурой западного вооружения - как американского, так и европейского типа.

"Ну и главное - ракета Meteor, которая может быть тем "геймченджером", если все удастся в тактическом плане... Эта ракета может потеснить российскую авиацию, которая атакует нас КАБами, от наших границ", - подчеркнул Игнат.

Что известно о Meteor

Ракета Meteor класса "воздух-воздух" считается одной из самых эффективных дальнобойных ракет для ведения воздушного боя. Ее заявленная дальность поражения превышает 120 километров, а по отдельным оценкам может достигать около 200 километров.

Ключевой особенностью Meteor является прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете поддерживать высокую скорость практически на всей траектории полета. Благодаря этому она сохраняет значительный запас энергии даже на финальном участке и остается опасной для активно маневрирующих целей.

Meteor предназначена для уничтожения широкого спектра воздушных целей, в том числе истребителей, бомбардировщиков, самолетов-носителей ракетного вооружения и крупных беспилотников. Особую угрозу она представляет для российских Су-35, Су-30, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые используются для координации воздушных операций.