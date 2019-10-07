Гетманцев запевнив, що почув зауваження бізнесу до законопроекту №1210

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Голова комітету визнав, що скандальний законопроект потребує суттєвого доопрацювання

У податковий законопроект №1210 до другого читання внесуть зміни з урахуванням численних зауважень та пропозицій експертів та бізнесу. Про це заявив ініціатор законопроекту, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У першому читанні не можуть бути враховані зауваження. Дійсно, ми згодні з тим, що законопроект потрібно суттєво переробити. По-перше, він великий. По-друге, він присвячений кільком значущим для бізнесу моментів і деякі його норми занадто суворі для нашого бізнесу. Ми це почули і ми це обов'язково врахуємо. Тому робота над законопроектом триває", - зазначив Гетманцев.

За його словами, 4 жовтня скандальний законопроект не встигли винести на розгляд парламенту, тому голосування за податкові нововведення відбудеться пізніше.

"Ми це зробимо через тиждень, я впевнений. Але тим не менш, ми знаходимося в постійному діалозі з бізнесом. І ті нарікання, про яких кажуть, ми вже зняли, врахувавши ці правки – ще не офіційно, але в тій таблиці, яку ми готуємо до другого читання. І ми зможемо ці правки внести, коли він буде проголосований у першому читанні", - підкреслив Гетманцев.

У той же час він розкритикував тих, хто акцентував увагу на згубний вплив для української промисловості та економіки в цілому підвищення рентної плати на залізну руду, яка буде в десять разів перевищувати відповідну ренту в Росії і призведе до витіснення української металургії російською на світовому ринку.

Нагадаємо, як заявив керівник практики податкових та юридичних послуг PwC Україна В'ячеслав Власов, зростання податкового навантаження на залізорудні компанії, пов'язані галузі та надходження від їх діяльності буде мати негативний ефект.

За оцінкою PwC Україна, за високих цін на руду і прийняття законопроекту №1210, загальне податкове навантаження на видобувні залізну руду компанії в Україні буде вище, ніж у 5 з 9 обраних країн (ПАР, Китай, Канада, Казахстан і Росія), а податкове навантаження за рахунок рентної плати стане найвищим серед країн-конкурентів.