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Податковий законопроект до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%, - Гетманцев

Новини » Економіка    03.10.2019 - 12:27
Податковий законопроект до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%, - Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Підготовку податкового законопроекту до другого читання скорочувати не будуть, запевнив голова комітету

Скандальний податковий законопроект №1210 до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Володимира Зеленського, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

"Законопроект №1210 не обговорюється в авральному режимі. Ми не поспішаємо з ним. Скільки ви збиралися б обговорювати? Рік, півроку? Ми діємо абсолютно в рамках регламенту. Ми внесли його в перших числах вересня, вчора (30 вересня, – ред.) ми його рекомендували до першого читання. Верховна рада внесе його до порядку денного, проголосує в першому читанні, після чого у нас буде два тижні для поправок. А після цього – час для того, щоб працювати над поправками", - розповів Гетманцев.

Голова комітету також повідомив, що підготовку до другого читання скорочувати не будуть. За його словами, голосування по законопроекту у Верховній раді може відбутися вже на цьому тижні.

"Вчора під час комітету я спеціально під стенограму сказав, що не буде жодної депутатської поправки, яку ми не розглянемо, яку ми відхилимо, не вникнувши в її суть. І це стосується не тільки депутатських поправок, це стосується і поправок бізнесу", - запевнив Гетманцев.

Він повідомив, що робочі групи по законопроекту вже зараз напрацьовують поправки до другого читання.

"Дуже багато чого ми враховуємо. Правильно сказала вчора Ніна Южаніна (член комітету, "ЄС", - ред.), що приблизно на 60% законопроект буде переглянутий до другого читання. Я не знаю точно – на 60, 50 або 70, але ця цифра буде десь в цьому проміжку", - прогнозує нардеп.

Нагадаємо, Гетманцев також повідомив, що законопроект №1210 можуть внести пропозицію про підвищення ставки ренти на марганцеву руду з 5% до 6,25%.

На думку металургів, наслідки змін в Податковий кодекс, які передбачені законопроектом №1210, для економіки будуть порівнянні з кризою 2008 року.

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Новини України ПодаткиГорнометаллургический комплексДанило Гетманцев
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