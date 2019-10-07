Гетманцев заверил, что услышал замечания бизнеса к законопроекту №1210

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Глава комитета признал, что скандальный законопроект нуждается в существенной доработке

В налоговый законопроект №1210 ко второму чтению внесут изменения с учетом многочисленных замечаний и предложений экспертов и бизнеса. Об этом заявил инициатор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В первом чтении не могут быть учтены замечания. Действительно, мы согласны с тем, что законопроект нужно существенно переработать. Во-первых, он большой. Во-вторых, он посвящен нескольким значимым для бизнеса моментам и некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса. Мы это услышали и мы это обязательно учтем. Поэтому работа над законопроектом продолжается", - отметил Гетманцев.

По его словам, 4 октября скандальный законопроект не успели вынести на рассмотрение парламента, поэтому голосование за налоговые нововведения состоится позже.

"Мы это сделаем через неделю, я уверен. Но тем не менее, мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом. И те нарекания, о которых говорят, мы уже сняли, учтя эти правки – еще не официально, но в той таблице, которую мы готовим ко второму чтению. И мы сможем эти правки внести, когда он будет проголосован в первом чтении", - подчеркнул Гетманцев.

В то же время он раскритиковал тех, кто акцентировал внимание на пагубном влиянии для украинской промышленности и экономики в целом повышения рентной платы на железную руду, которая будет в десять раз превышать соответствующую ренту в России и приведет к вытеснению украинской металлургии российской на мировом рынке.

Напомним, как заявил руководитель практики налоговых и юридических услуг PwC Украина Вячеслав Власов, рост налоговой нагрузки на железорудные компании, связанные отрасли и поступления от их деятельности будет иметь негативный эффект.

По оценке PwC Украина, при высоких ценах на руду и принятии законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на добывающие железную руду компании в Украине будет выше, чем в 5 из 9 выбранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самой высокой среди стран-конкурентов.