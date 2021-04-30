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Влада має знизити податки для бізнесу, щоб допомогти пережити кризу, - нардеп

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 16:42
Влада має знизити податки для бізнесу, щоб допомогти пережити кризу, - нардеп Фото: Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Влада має допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи і розширити програми підтримки та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

"Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн, які ви можете побачити - і в Європі, і в Азії, і на інших континентах, в Америці зокрема". - сказав Железняк.

За його словами, фракція "Голос" зареєструвала низку законопроектів щодо збільшення підтримки для бізнесу та закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.

"Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період", - наголосив Железняк.

Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада повинна надати їм таку можливість на рівні закону.

"Дати можливість зробити місцевим органам влади додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, знову є таки - ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення", - сказав Железняк.

Нагадаємо, інвестаналітик Ерік Найман підкреслив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи ці ініціативи, заявила, що це знищить вітчизняне підприємництво. На її думку, неприпустимо підвищувати податки в кризу, а також підкреслила, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

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