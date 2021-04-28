Підвищення податків викликає зростання цін в країні на товари і послуги, - економіст
Підвищення податків в Україні спровокує уповільнення економіки і автоматично призведе до зростання цін на товари і послуги.
Про це заявив інвестаналітик Ерік Найман.
"Підвищення ПДВ викликає миттєве зростання інфляції і збільшує перерозподіли на користь бюджету з кишень людей і нормального бізнесу. Швидше це буде мінус додатковий, який призведе до уповільнення економіки", - сказав Найман.
За його словами, статистика всіх країн показує, що підвищення ПДВ або акцизів викликає миттєве збільшення цін на цю величину. Тому, за його прогнозом, у разі підвищення ставки ПДВ в Україні всі ціни на товари та послуги зростуть.
Нагадаємо, раніше лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. На її думку, неприпустимо підвищувати податки в кризу, а також підкреслила, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.
У свою чергу екс-віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, коментуючи ініціативу влади про проведення податкової амністії, заявив, що шукати резерв для бюджету за рахунок підвищення податків - категорично неприйнятно.