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Підвищення податків викликає зростання цін в країні на товари і послуги, - економіст

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 11:50
Підвищення податків викликає зростання цін в країні на товари і послуги, - економіст Фото: підвищення податків викликає зростання цін на товари та послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Підвищення податків в Україні спровокує уповільнення економіки і автоматично призведе до зростання цін на товари і послуги.

Про це заявив інвестаналітик Ерік Найман.

"Підвищення ПДВ викликає миттєве зростання інфляції і збільшує перерозподіли на користь бюджету з кишень людей і нормального бізнесу. Швидше це буде мінус додатковий, який призведе до уповільнення економіки", - сказав Найман.

За його словами, статистика всіх країн показує, що підвищення ПДВ або акцизів викликає миттєве збільшення цін на цю величину. Тому, за його прогнозом, у разі підвищення ставки ПДВ в Україні всі ціни на товари та послуги зростуть.

Нагадаємо, раніше лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. На її думку, неприпустимо підвищувати податки в кризу, а також підкреслила, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

У свою чергу екс-віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, коментуючи ініціативу влади про проведення податкової амністії, заявив, що шукати резерв для бюджету за рахунок підвищення податків - категорично неприйнятно.

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