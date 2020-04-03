Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ

Починаючи з серпня минулого року, надходження в державний бюджет під ПДВ збільшувались на 2-3 млрд грн щомісячно у порівняні з аналогічним періодом минулих років, тому звинувачення про недоотримання бюджетом 5 млрд від "скруток" у податку - безпідставні й не находять підтверджень. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу ZIK, коментуючи заяву екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про недоотримання держбюджетом 5 млрд грн через схеми з ПДВ.

"Щодо 5 млрд, які держава наче б то недоотримала від "скруток" з ПДВ чи інших так званих схем. Аби зрозуміти, що такі заяви безпідставні, треба подивитись на динаміку надходжень, починаючи десь з серпня минулого року. Місяць до місяць, незалежного від того, що база була така сама або навіть менше, якщо порівнювати з 2019 чи 2018 роками, у нас надходження збільшувались на 2-3 млрд. До того, у першому кварталі ми збільшили сальдо по ПДВ на 60%, порівнюючи з 2019 роком, і це все попри кризу. Якщо ж Уманський бачив таке порушення – чому не боровся з ним під час перебування на посаді, а заявив про це лише після відставки?" - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, Верховна рада звільнила голову Міністерства фінансів Ігоря Уманського 30 березня під час позачергового засідання парламенту.

Додамо, Уманський приступив до роботи міністра 5 березня. Таким чином, він пробув на цій посаді 25 днів. До того він працював в Міністерстві економіки, Національному банку України, заступником голови правління “Укртранснафти“, заступником голови Державної іпотечної установи, заступником голови Держагентства з інвестицій та інновацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт.