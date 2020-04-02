Верланов: податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ 

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

Податкова виконала план на І квартал з ПДВ на 101,7%

Державна податкова служба виконала індикатив Міністерства фінансів України на І квартал з податку на додану вартість (ПДВ) на 101,7%. Таким чином, бюджет додатково отримав 400 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

Зазначається, що сальдо ПДВ (це - нарахування мінус відшкодування) у січні-березні 2020 року становило 25,9 млрд грн. Це на 10,1 млрд грн, або на 63,8%, більше відповідного періоду 2019 року.

"Ми дякуємо усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують робити свій внесок у наповнення бюджету. При цьому податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ. Це запорука повного та вчасного відшкодування для підприємств, які зараз особливо гостро потребують цих коштів", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У податковій службі зазначили, що загалом з початку року до бюджету надійшло вже 65,3 млрд грн та було відшкодовано 39,4 млрд грн ПДВ відповідно.

"При зменшенні бази оподаткування (обсягу оподаткованих операцій) у І кварталі 2020 року до відповідного періоду 2019 року на 0,14%, задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 6,5%, що в грошовому еквіваленті становить +4 млрд грн. Цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у першому кварталі цього року до загального фонду держбюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 14,9% більше, ніж минулого року.