ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верланов: податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ 

Новини » Фінанси     02.04.2020 - 17:15
Верланов: податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ 
Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

Податкова виконала план на І квартал з ПДВ на 101,7%

Державна податкова служба виконала індикатив Міністерства фінансів України на І квартал з податку на додану вартість (ПДВ) на 101,7%. Таким чином, бюджет додатково отримав 400 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

Верланов: податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ 

Зазначається, що сальдо ПДВ (це - нарахування мінус відшкодування) у січні-березні 2020 року становило 25,9 млрд грн. Це на 10,1 млрд грн, або на 63,8%, більше відповідного періоду 2019 року.

"Ми дякуємо усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують робити свій внесок у наповнення бюджету. При цьому податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ. Це запорука повного та вчасного відшкодування для підприємств, які зараз особливо гостро потребують цих коштів", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У податковій службі зазначили, що загалом з початку року до бюджету надійшло вже 65,3 млрд грн та було відшкодовано 39,4 млрд грн ПДВ відповідно.

"При зменшенні бази оподаткування (обсягу оподаткованих операцій) у І кварталі 2020 року до відповідного періоду 2019 року на 0,14%, задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 6,5%, що в грошовому еквіваленті становить +4 млрд грн. Цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків", - говориться у повідомленні.

Верланов: податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у першому кварталі цього року до загального фонду держбюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 14,9% більше, ніж минулого року.

Верланов: ДПС виводить з тіні сфери економіки, які ухилялись від сплати податків Українці задекларували 20,4 млрд грн доходів, отриманих минулоріч, - ДПС
Новини України Сергій ВерлановДПСПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся