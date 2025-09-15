Гетманцев назвал "дикие" предложения по раздаче денег в программе Кабмина

В программе нового правительства Юлии Свириденко есть ряд положительных инициатив. Однако часть предложений выглядит неприемлемо в условиях войны.
Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина.
"Я не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет. Например, программа о поддержке ФОП креативных индустрий - раздать по 100 тысяч для меня сегодня, в войну, выглядит дико. Давать по 100 тысяч ФОПам, которые плетут аистов, видимо, это тоже важно, но не надо делать вид, что у нас мир", - отметил он.
Гетманцев подчеркнул, что все расходы, не связанные с обороной, финансируются исключительно за счет международной помощи.
"Эти деньги очень ограничены. Если же речь идет о программе "5-7-9%", которая является удачной, с которой также правительство соглашается и расширяет, но финансирование пока не увеличивает. Или если говорить о программе "еОселя". Прекрасная же программа, и точно не хватает там денег", - пояснил он.
По его словам, государство должно сосредоточиться на действительно критических программах, таких как разминирование территорий.
"Программа по разминированию территорий. Нам не надо разминировать территории? Это очень важная программа. А что было в том проекте бюджета, который мы проголосовали? Предыдущее правительство сокращало на 2 млрд гривен расходы на разминирование. Я вышел публично и заставил, чтобы эту правку сняли. И это вопрос об определенных приоритетах", - сказал нардеп.
Гетманцев подчеркнул, что стране следует отказаться от популистских идей и сосредоточиться на практической работе.
"Мне кажется, что правительству следует смириться с тем, что пришло время тяжелых, непопулярных решений и прекратить генерировать популярные заголовки для новостей, сконцентрировавшись на тяжелой ежедневной работе. Это важно", - отметил он.
Он также напомнил, что не поддерживает идею кэшбэка, назвав ее аналогичной попыткой раздачи денег.
Напомним, правительство Украины утвердило программу действий на 2025 год и передало документ на рассмотрение Верховной Рады.
Гетманцев в интервью РБК-Украина не исключил, что в случае недостаточной поддержки со стороны международных партнеров могут быть приняты сложные меры. "Будем воздерживаться от повышения налогов настолько, насколько можно будет это делать", - подчеркнул он.