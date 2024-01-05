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"Гестаповцы" РФ репрессируют украинцев на пропагандистских праздниках, - ЦНС

Украина, Пятница 05 января 2024 14:57
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"Гестаповцы" РФ репрессируют украинцев на пропагандистских праздниках, - ЦНС Фото: захватчики проводят проверки праздников на оккупированной территории Украины ()
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики внимательно проверяют "детские праздники", организованные на временно оккупированной территории Украины. Так называемые представители следственного комитета приходят на мероприятия с целью проверить явку и наличие запретной украинской символики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, согласно сообщению, каждый детский праздник на временно оккупированных южных территориях посещает представитель "следственного комитета", который следит за "надлежащим его проведением"

"Сотрудники "следственного комитета" это преимущественно завезенные из РФ гестаповцы, отвечающие за репрессии мирного населения", - объясняют в ЦНС.

На детских спектаклях при учебных заведениях данные лица проверяют явку детей с родителями и программу мероприятия.

"Таким образом враг пытается не допустить "вражеские символы" празднования, а именно украинских или западных сказочных персонажей, ведь в Кремле осознают, что именно в детстве формируется идентичность человека", - объясняют в Центре.

Пропаганда захватчиков для самых молодых

Вчера сообщалось о том, что оккупанты героизируют свои преступления на массовых "праздниках" перед украинскими детьми.

Также мы рассказывали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне регулярно совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

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