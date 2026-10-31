Герои Украины могут получать 25 941 гривну ежемесячно: как оформить выплату

Кому положена выплата

В Украине предусмотрена ежемесячная выплата в размере трех минимальных зарплат. Ее назначают людям, которым с 2014 года присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

При этом человек должен непосредственно участвовать в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Это предусмотрено законом № 2454-IX.

Какой размер выплаты в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. Таким образом, ежемесячная выплата равна 25 941 гривне. Это сумма до возможных удержаний.

Расчет произведен на основании закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" от 3 декабря 2025 года № 4695-IX.

Как оформить выплату

Для оформления выплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать заявление с необходимыми документами.

Выплату назначают со дня обращения. Заявление вместе со всеми документами рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Само по себе звание Героя Украины не гарантирует автоматического получения выплаты. Право на нее зависит от соблюдения предусмотренных законом условий, поэтому для назначения средств необходимо обратиться отдельно.