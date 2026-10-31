Герої України можуть отримувати 25 941 гривню щомісяця: як оформити виплату

Кому належить виплата

В Україні діє щомісячна виплата в розмірі трьох мінімальних зарплат. Її призначають людям, яким з 2014 року присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Також людина має безпосередньо брати участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України. Це встановлює стаття 4 закону №2454-IX.

Яка сума виплати у 2026 році

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата - 8 647 гривень. Тож виплата дорівнює 25 941 гривні на місяць. Це сума до можливих утримань.

Розрахунок зроблено за законом про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 №4695-IX.

Як оформити виплату

Потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Там подають заяву та необхідні документи.

Виплату призначають з дня звернення. Заяву з усіма документами розглядають протягом 10 робочих днів.

Саме по собі звання виплату не дає. Право на гроші залежить від відповідності умовам закону, тому за їх призначенням треба звертатися окремо.