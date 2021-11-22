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Литва виключила переговори з Лукашенком: біля кордону знаходяться дві тисячі нелегалів

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Вільнюс, Понеділок 22 листопада 2021 00:10
Литва виключила переговори з Лукашенком: біля кордону знаходяться дві тисячі нелегалів Фото: Мінськ перекинув до кордону Литви близько двох тисяч нелегалів (Facebook / אەواڵی بەپەلە)
Автор: Артур Родивилов

Литва не бачить можливості ведення переговорів з Білоруссю щодо врегулювання міграційної кризи. Мінськ перекинув до кордону дві тисячі нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Литви Агне Білотайте в ефірі LRT.

За словами глави МВС, у Вільнюсі не виключають найрізноманітніші варіанти розвитку подій.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв, які можуть статися, знаючи непередбачуваність Олександра Лукашенка. Всі інстанції і структури знаходяться в максимальній готовності", - сказала Білотайте.

Вона вважає, що провина за міграційну кризу лежить на Олександрі Лукашенко.

"Не уявляю собі, як можна вести якісь переговори, політичні переговори з кримінальними злочинцями. Технічний рівень в рамках вирішення гуманітарної кризи-це інша справа, але на політичному рівні таких контактів Я не уявляю", - зазначила глава МВС.

Нагадавши, у серпні 2020 року в Білорусі пройшли президентські вибори, результати яких не визнали в ЄС, США та низці країн.

Відзначити, США і ЄС готують нові санкції проти Білорусі через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею.

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