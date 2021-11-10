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Литва припускає, що Білорусь вантажівками звозить мігрантів до кордону 

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Литва, Середа 10 листопада 2021 13:08
Литва припускає, що Білорусь вантажівками звозить мігрантів до кордону  Фото: Литва припускає, що Білорусь вантажівками звозить мігрантів до кордону (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас відзначив стрімкий рух мігрантів до литовського кордону. Він припустив, що біженців з боку Білорусі можуть звозити на вантажівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Здійснюється рух (біженців - ред.) до державного кордону. Чуємо звуки важкої техніки на білоруській території, що може означати, що, можливо, їдуть вантажівки з нелегальними мігрантами", - зазначив Любаєвас.

Він також підкреслив факт того, що саме білоруські силовики цілеспрямовано виштовхують мігрантів на литовський кордон.

"Це факт, що нелегальні мігранти справді доставляються представниками білоруських правоохоронних відомств, їх виштовхують на територію Литви", - наголосив Любаєвас.

Нагадаємо, вчора литовський Сейм підтримав урядову пропозицію ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Рішення набуло чинності вже сьогодні.

Раніше повідомлялося, що Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою, підганяючи їх пострілами.

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