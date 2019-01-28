До Німеччини у 2018 автобусами і потягами прибули 14 тис. нелегальних мігрантів

Найбільше нелегальних мігрантів перетнули німецький кордон, подорожуючи з Австрії

Немецкая федеральная полиция в течение 2018 года задержала более 14 тысяч мигрантов, которые пытались нелегально попасть в страны на автобусах и поездах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, почти 8 тысяч мигрантов попали в Германию на автобусах и еще более 6 тысяч - на поездах. Большинство из этих мигрантов родом из Афганистана, Нигерии, Ирака, Сирии и Турции.

Больше всего нелегальных мигрантов на автобусах и поездах пересекли немецкую границу, путешествуя по Австрии - 6 тысяч человек. Следующие страны по количеству прибывших нелегальных мигрантов - Франция и Швейцария.

Федеральная полиция отказала во вьезде только тем нелегальным мигрантам, которые пытались попасть в Германию из Австрии.

Ранее сообщалось, что из Германии за январь-ноябрь 2018 года в другие страны Европейского союза выслали рекордное количество беженцев - 8 тыс. 658 человек.

Напомним, правительство Германии 19 декабря одобрило проекты законов об иммиграции.

Закон об иммиграции специалистов смягчает правила вьезда в страну высококвалифицированных кадров из стран, не входящих в ЕС, и позволяет им приезжать в Германию для поиска работы, еще не имея трудового договора.

Условиями для выдачи разрешения на въезд будут достаточное знание немецкого языка и возможность содержать себя. Искать работу непосредственно на месте, согласно действующим в ФРГ законодательству, могут только выпускники вузов.