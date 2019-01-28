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До Німеччини у 2018 автобусами і потягами прибули 14 тис. нелегальних мігрантів

Новини » Політика    28.01.2019 - 22:26
До Німеччини у 2018 автобусами і потягами прибули 14 тис. нелегальних мігрантів
Ілюстративне фото (GettyImages)

Найбільше нелегальних мігрантів перетнули німецький кордон, подорожуючи з Австрії

Німецька федеральна поліція протягом 2018 року затримала понад 14 тисяч мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до країни на автобусах та потягах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, майже 8 тисяч мігрантів потрапили до Німеччини на автобусах і ще більше 6 тисяч  - на потягах. Більшість з цих мігрантів походять з Афганістану, Нігерії, Іраку, Сирії та Туреччини.

Найбільше нелегальних мігрантів на автобусах і поїздах перетнули німецький кордон, подорожуючи з Австрії - 6 тисяч осіб. Наступні країни за кількістю прибулих нелегальних мігрантів - Франція та Швейцарія.

Федеральна поліція відмовила у в'їзді лише тим нелегальним мігрантам, які намагалися потрапити до Німеччини із Австрії.

Раніше повідомлялося, що з Німеччини за січень-листопад 2018 року в інші країни Європейського союзу вислали рекордну кількість біженців - 8 тис. 658 осіб.

Нагадаємо, уряд Німеччини 19 грудня схвалив проекти законів про імміграцію.

Закон про імміграцію фахівців пом'якшує правила в'їзду в країну висококваліфікованих кадрів з країн, що не входять в ЄС, і дозволяє їм приїжджати до Німеччини для пошуку роботи, ще не маючи трудового договору.

Умовами для видачі дозволу на в'їзд будуть достатнє знання німецької мови та можливість утримувати себе. Шукати роботу безпосередньо на місці, згідно з чинним в ФРН законодавству, можуть лише випускники вузів.

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