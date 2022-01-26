Німеччина заявила про готовність передати Україні військові каски, - DPA

"Міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина поставить Україні 5000 військових захисних касок. Про це політик сказала членам комітету з оборони в Берліні у середу", - пишуть ЗМІ.

Зазначимо, що у Німеччині відмовляються надавати зброю Україні на тлі загрози нового російського вторгнення, пояснюючи, зокрема, що "країна не може постачати летальної зброї до зон конфлікту".

При цьому у Берліні заявляють, що підтримують Україну іншими засобами. Зокрема, у лютому планують передати польовий госпіталь.

Своєю чергою посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ.

Разом з тим глава МЗС України Дмитро Кулеба піддав критиці відмову Берліна постачати зброю Києву. Він заявив, що українці пам'ятатимуть про це десятиліттями.