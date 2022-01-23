ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці на десятиліття запам'ятають відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба

Новость на русском →
Неділя 23 січня 2022 13:44
Українці на десятиліття запам'ятають відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Глава МЗС України Дмитро Кулеба піддав критиці відмову Берліна постачати зброю Києву. Укранці пам'ятатимуть про це десятиліттями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Кулеби німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Ми розчаровані тим, що Німеччина як і раніше не дає дозволу на поставку оборонних озброєнь Україні, особливо з урахуванням поточної ситуації",- сказав міністр.

Кулеба побоюється негативного впливу на німецько-українські відносини. "Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці будуть пам'ятати про це десятиліттями, і мені як міністру закордонних справ від цього дуже сумно", - сказав він.

За його словами, Німеччина допустила "помилки щодо України" під час Другої світової війни і частина її відповідальності полягає в тому, щоб "приймати правильні рішення сьогодні".

Нагадаємо, Німеччина відмовилася видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. Проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів.

Крім того, Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю, тому що її країна дотримується позиції "не поставляти летальну зброю в зони конфлікту".

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Германия Вторгнення Росії до України
NEWS
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі