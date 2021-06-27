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Якщо буде тиск на Україну: кандидати в канцлери Німеччини не виключили зупинку "Північного потоку-2"

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Німеччина, Неділя 27 червня 2021 00:21
Якщо буде тиск на Україну: кандидати в канцлери Німеччини не виключили зупинку "Північного потоку-2" Фото: вони кваліфікують трубопровід як економічну справу (nord-stream.com)
Автор: Даша Харченко

Кандидати в канцлери Німеччини розглядають можливість припинити поставки газу через трубопровід "Північний потік-2". Це станеться, якщо трубопровід стане тиском Росії на Україну .

Про це сказали Олаф Шольц і Армін Лашет.

Кандидат від ХДС Лашет заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін не дотримуватиметься правил і використовуватиме проект проти України, "Північний потік-2" може бути зупинений в будь-який час, навіть коли трубопровід буде готовий.

"Погіршення транзиту газу та безпеки для України має наслідки для транзиту для завершеного тоді трубопроводу", - заявив кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц .

Водночас вони кваліфікують трубопровід як економічну справу і просили завершити майже завершений мільярдний проект.

Своєю чергою кандидат від Зелених Анналена Бербок виступає категорично проти трубопроводу. На її думку, розрахунок Путіна полягає в тому, щоб спочатку побудувати трубопровід, а потім тиснути на Захід, який залежить від російського газу, та на Україну.

Раніше повідомлялось США і Німеччина обговорюють можливість допомогти Україні у сфері енергетики через "Північний потік-2". Країни планують домовитися про зобов'язання щодо зміцнення енергетичної інфраструктури України та компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу.

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Північний потік-2
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