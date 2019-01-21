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Німеччина закрила аеропорти для іранської авіакомпанії

Новини » Політика    21.01.2019 - 22:01
Німеччина закрила аеропорти для іранської авіакомпанії
Фото іранська авіакомпанія Mahan Air (wikipedia.org)

У ФРН вважають, що літаки Mahar Air використовуються бойовиками для шпигунства і тероризму

Влада Німеччини позбавила іранську авіакомпанію Mahan Air ліцензії на посадку в аеропортах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що зазначена міра обумовлена міркуваннями безпеки, а також підозрою в тому, що Mahar Air співпрацює з іранським Корпусом вартових ісламської революції, а її літаки використовуються для шпигунства і тероризму.

Mahan Air - друга за величиною авіакомпанія Ірану після Iran Air - досі здійснювала чотири рейси на тиждень до Дюссельдорфа і Мюнхена. Ця компанія вже з 2011 року знаходиться в списку санкцій США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Німеччини запобігли масштабний теракт, який планувало здійснити угруповання "Ісламська держава". Кримінальну справу про підготовку теракту було відкрито в жовтні 2016 року. За даними спецслужб, в країну повинні були в'їхати три групи терористів і вчинити напад на один з музичних фестивалів. За даними слідства, німецька громадянка, перебуваючи в сирійській Рацці, намагалася знайти в Німеччині жінок, готових вийти заміж за потенційних терористів. Проте одна з завербованих працювала на Федеральне відомство з охорони конституції.

Плани терористів порушили дії слідчих і ослаблення "Ісламської держави". З осені 2017 року згадана подружня пара знаходиться в курдських тюрмах на півночі Сирії. Чоловік в інтерв'ю ЗМІ заявляв, що намагався "вийти зі справи", дізнавшись подробиці планів терористів.

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