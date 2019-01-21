Германия закрыла аэропорты для иранской авиакомпании

Фото иранская авиакомпания Mahan Air (wikipedia.org)

В ФРГ считают, что самолеты Mahar Air используются боевиками для шпионажа и терроризма

Власти Германии лишили иранскую авиакомпанию Mahan Air лицензии на посадку в аэропортах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что указанная мера обусловлена соображениями безопасности, а также подозрением в том, что Mahar Air сотрудничает с иранским Корпусом стражей исламской революции, а ее самолеты используются для шпионажа и терроризма.

Mahan Air - вторая по величине авиакомпания Ирана после Iran Air - до сих пор совершала четыре рейса в неделю в Дюссельдорф и Мюнхен. Эта компания уже с 2011 года находится в санкционном списке США.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Германии предотвратили масштабный теракт, который планировала совершить группировка "Исламское государство". Уголовное дело о подготовке теракта было открыто в октябре 2016 года. По данным спецслужб, в страну должны были въехать три группы террористов и совершить нападение на один из музыкальных фестивалей.

По данным следствия, немецкая гражданка, находясь в сирийской Ракке, пыталась найти в Германии женщин, готовых выйти за замуж за потенциальных террористов. Однако одна из завербованных работала на Федеральное ведомство по охране конституции. Планы террористов нарушили действия следователей и ослабление "Исламского государства". С осени 2017 года упомянутая супружеская пара находится в курдских тюрьмах на севере Сирии. Мужчина в интервью СМИ заявлял, что пытался "выйти из дела", узнав подробности планов террористов.