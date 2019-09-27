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У ЄС обурені заявою Трампа про недостатню підтримку України

Новини » Політика    27.09.2019 - 13:12
У ЄС обурені заявою Трампа про недостатню підтримку України
Фото: Ельмар Брок (flickr.com cor-photos)

У Єврокомісії заявили, що з 2014 року ЄС надав Україні гранти та кредити на суму 11 млрд євро

У Європейській комісії вважають, що звинувачення президента Дональда Трампа у недостатній підтримці України Євросоюзом є обурливими. Про це заявив спецпредставник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок в ефірі німецького телеканалу ARD.

Як заявив спецпредставник, з 2014 року Європейський Союз надав Україні гранти та кредити на суму 11 млрд євро

"Звинувачувати нас у цьому (у недостатній підтримці, - ред.) - обурливо", - сказав Брок.

За його словами, Угода про вільну торгівлю з ЄС в п'ять разів збільшила український експорт томатів, птиці, сировини, текстилю, металопродукції і основних промислових товарів.

"Експорт України до Євросоюзу різко зріс", - підкреслив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про м'яку позицію Європи щодо посилення тиску на РФ. Трамп заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

У свою чергу, речниця верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Майя Коціянчич заявила, що підтримка європейських країн для України є "безпрецедентною". Вона наголосила, що за 5 років ЄС зібрав для України найбільший в історії блоку пакет підтримки.

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