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Німеччина очолила Раду безпеки ООН

Новини » Політика    01.04.2019 - 12:14
Німеччина очолила Раду безпеки ООН
Фото: Рада безпеки ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Німеччина з початку 2019 року увійшла в число десяти непостійних членів Ради безпеки терміном на два роки

Федеративна Республіка Німеччина вперше за сім років знову очолила по ротації Раду безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас у понеділок, 1 квітня, вилетів в Нью-Йорк, щоб змінити на посту голови Ради безпеки главу французького міністерства закордонних справ Жана-Іва Ле Дріана. Німеччина і Франція домовилися, що строки їх головування в Радбезі, йдуть слідом один за одним, стануть "спільним головуванням" на двомісячний період.

"Ми усвідомлюємо глибину відповідальності, яку ми на себе беремо, займаючи посаду голови Ради безпеки ООН", - заявив глава МЗС Німеччини Мас перед вильотом в Нью-Йорк.

Німеччина з початку 2019 року увійшла в число десяти непостійних членів Ради безпеки терміном на два роки. У той же час Франція, поряд з США, Росією, Китаєм і Великобританією, є постійним членом вищого органу всесвітньої організації, володіючим правом вето.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 березня Рада безпеки ООН одноголосно проголосували за запропоновану Францією резолюцію щодо протидії фінансуванню та сприяння терористичним організаціям. Згідно резолюції, всі країни зобов'язані забезпечити, щоб внутрішні закони держав були підготовленими до судовим переслідуванням та покаранням тих, хто несе відповідальність за пряме або непряме фінансування терористичних організацій або окремих терористів для будь-яких цілей".

Крім того, влада Сирії запропонувала скликати позачергове засідання Радбезу міжнародної організації з-за визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

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