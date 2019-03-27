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Сирія скликає засідання РБ ООН

Новини » Політика    27.03.2019 - 04:59
Сирія скликає засідання РБ ООН
Фото: Голанські висоти (twitter.com/Doranimated)

Сирія скликає засідання по Голанських висотах

Сирія пропонує скликати позачергове засідання Ради безпеки міжнародної організації через визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що Сирія вимагає скликати позачергове засідання.

"Сирія вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН через ситуацію навколо Голанських висот", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот.

У резолюції йдеться, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".

РБК-Україна писало, що Трамп в понеділок, 25 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

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