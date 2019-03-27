Сирія скликає засідання РБ ООН

Фото: Голанські висоти (twitter.com/Doranimated)

Сирія скликає засідання по Голанських висотах

Сирія пропонує скликати позачергове засідання Ради безпеки міжнародної організації через визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що Сирія вимагає скликати позачергове засідання.

"Сирія вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН через ситуацію навколо Голанських висот", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING Syria requests UN Security Council meeting on Golan Heights: diplomats pic.twitter.com/V5CA7EJWbN — AFP news agency (@AFP) March 26, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот.

У резолюції йдеться, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".

РБК-Україна писало, що Трамп в понеділок, 25 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.