Сирія скликає засідання РБ ООН

Сирія скликає засідання по Голанських висотах
Сирія пропонує скликати позачергове засідання Ради безпеки міжнародної організації через визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Повідомляється, що Сирія вимагає скликати позачергове засідання.
"Сирія вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН через ситуацію навколо Голанських висот", - йдеться в повідомленні.
#BREAKING Syria requests UN Security Council meeting on Golan Heights: diplomats pic.twitter.com/V5CA7EJWbN— AFP news agency (@AFP) March 26, 2019
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот.
У резолюції йдеться, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".
РБК-Україна писало, що Трамп в понеділок, 25 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.