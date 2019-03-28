Радбез ООН прийняв резолюцію по боротьбі з фінансуванням тероризму

Фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)

Резолюція являє собою об'ємний документ, що складається з 38 пунктів

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла запропоновану Францією резолюцію щодо протидії фінансуванню та сприяння терористичним організаціям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Резолюція являє собою об'ємний документ, що складається з 38 пунктів.

Затверджена Францією резолюція, схвалена у четвер, 28 березня, зобов'язує всі країни забезпечити, щоб їхні внутрішні закони були достатніми для судового переслідування та покарання тих, хто несе відповідальність за пряме або непряме фінансування терористичних організацій або окремих терористів для будь-яких цілей".

Також потрібно, щоб 193 держави-члена ООН забезпечили, щоб всі заходи, що приймаються ними для боротьби з тероризмом та його фінансуванням, відповідали нормам міжнародного гуманітарного права, прав людини і беженского права.

Рада Безпеки розглядала питання фінансування тероризму в резолюціях після терористичних атак 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах Америки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Сирії пропонують скликати позачергове засідання Радбезу міжнародної організації з-за визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Крім того, Україна запропонувала позбавити Російську Федерацію права вето при обговоренні в Радбезі ООН питань, що стосуються російської агресії проти України.