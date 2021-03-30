Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів: тест на COVID-19 обов'язковий для всіх

У Німеччині відсьогодні, 30 березня, всі авіапасажири з-за кордону зобов'язані мати при собі негативний тест на коронавірус . Він повинен бути зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.

Пасажирам, які не зможуть надати авіакомпанії результати тесту перед вильотом, буде заборонено здійснювати посадку в літак. Таке правило буде діяти як мінімум до 12 травня.

Дозволяється проведення ПЛР-тесту або експрес-тесту. Результати тесту можуть бути в паперовій або цифровій формі німецькою, англійською або французькою мовами. У ньому повинні бути вказані дата і тип тесту. При цьому вартість проведення тесту оплачують самі пасажири. Від наявності тесту звільняються члени екіпажу літаків і діти до 5 років.

Уряд Німеччини вважає, що такі заходи дозволять запобігти поширенню COVID в країні.