ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина відтермінує запровадження вимоги щодо COVID-тестування для авіапасажирів

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 26 березня 2021 16:31
Німеччина відтермінує запровадження вимоги щодо COVID-тестування для авіапасажирів Фото: відклала вимогу щодо тестування на COVID-19 для авіапасажирів COVID-тест (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Влада Німеччини відклала початок терміну дії нової вимоги про тестування на коронавірус для всіх, хто прибуває в аеропорти Німеччини. Таким чином, це рішення набирає чинності не 28 березня, як раніше повідомлялось, а у вівторок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє DPA.

За його словами, відстрочка дасть авіакомпаніям і приватним особам більше часу для підготовки. В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.

Наголошується, що мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.

Канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 земель країни вирішили, що тестування перед вильотом стане обов'язковою умовою для в'їзду до Німеччини.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.

До цього в Німеччині заявили про третю хвилю коронавірусу. Також третя хвиля спостерігається і в інших країнах Європейського союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Германия
NEWS
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда