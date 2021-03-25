ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина запроваджує обов'язковий тест на COVID-19 для всіх авіапасажирів

Новость на русском → Берлін, Четвер 25 березня 2021 21:38
Німеччина запроваджує обов'язковий тест на COVID-19 для всіх авіапасажирів Фото: Німеччина запроваджує обов'язковий COVID-тест (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Міністерстві охорони здоров'я Німеччини заявили, що мандрівники, які планують візит в країну літаком, повинні пройти тестування на коронавірус перед поїздкою. Це рішення набирає чинності з неділі, 28 березня.

Про це повідомляє DPA.

Як повідомляється, оголошення було зроблено для того, щоб у авіакомпаній і пасажирів був час підготуватися до нових вимог, йдеться в повідомленні міністерства.

В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.

Наголошується, що мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.

До цього в Німеччині заявили про третьої хвилі коронавірусу. Також третя хвиля спостерігається і в інших країнах Європейського союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Германия
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"