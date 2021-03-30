Германия усилила требования для авиапассажиров: тест на COVID-19 обязателен для всех

В Германии с сегодняшнего дня, 30 марта, все авиапассажиры из-за рубежа обязаны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус . Он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до вылета.

Пассажирам, которые не смогут предоставить авиакомпании результаты теста перед вылетом, будет запрещено совершать посадку в самолет. Такое правило будет действовать как минимум до 12 мая.

Разрешается проведение ПЦР-теста или экспресс-теста. Результаты теста могут быть в бумажной или цифровой форме на немецком, английском или французском языках. В нем должны быть указаны дата и тип теста. При этом стоимость проведения теста оплачивают сами пассажиры. От наличия теста освобождаются члены экипажа самолетов и дети до 5 лет.

Правительство Германии считает, что такие меры позволят предотвратить распространение COVID в стране.