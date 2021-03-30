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Германия усилила требования для авиапассажиров: тест на COVID-19 обязателен для всех

Новина українською → Германия, Вторник 30 марта 2021 15:24
Германия усилила требования для авиапассажиров: тест на COVID-19 обязателен для всех Фото: тест на COVID должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до вылета (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Германии с сегодняшнего дня, 30 марта, все авиапассажиры из-за рубежа обязаны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до вылета.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пассажирам, которые не смогут предоставить авиакомпании результаты теста перед вылетом, будет запрещено совершать посадку в самолет. Такое правило будет действовать как минимум до 12 мая.

Разрешается проведение ПЦР-теста или экспресс-теста. Результаты теста могут быть в бумажной или цифровой форме на немецком, английском или французском языках. В нем должны быть указаны дата и тип теста. При этом стоимость проведения теста оплачивают сами пассажиры. От наличия теста освобождаются члены экипажа самолетов и дети до 5 лет.

Правительство Германии считает, что такие меры позволят предотвратить распространение COVID в стране.

Напомним, решение об ужесточении правил для авиаперевозчиков из-за границы было принято в Германии 25 марта. Изначально новое требование планировали ввести с 28 марта. Однако позже в стране отсрочили на два дня введение правила, чтобы авиакомпании имели больше времени для подготовки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Германии опасаются, что страна рискует потерять контроль над коронавирусом в ближайшее время.

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