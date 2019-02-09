Німеччина посилила заходи для боротьби з дронами

Німецькі військові отримають більше 30 одиниць техніки для боротьби з дронами

Вооруженные силы Германии усилили меры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, для борьбы с беспилотниками немецкие военные получат 5 стационарных и 30 мобильных систем для распознавания дронов весом до 25 кг и отражение их атак.

Отмечается, что небольшие беспилотники могут быть оснащены оружием или использоваться для перевозки ядовитых веществ.

"Благодаря новым технологиям и их доступности, нападение с помощью дронов становится все более возможным", - добавили в Берлине.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки из-за сообщения о беспилотниках была временно остановлена работа аэропорта Ньюарк в штате Нью-Джерси.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания) приостановил работу из-за вторжения на его территорию двух дронов. Британская армия предлагала полиции помощь для восстановления работы аэропорта.