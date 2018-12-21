До усунення проблеми в аеропорту Британії залучать армію

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Більше 20 нарядів поліції ведуть пошуки зловмисників

Британська армія надасть допомогу поліції для відновлення роботи аеропорту Гатвік, який виявився повністю паралізованим через запуск безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над його злітно-посадковою смугою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, ця допомога може бути виражена у вигляді направлення на місце інциденту військових, використання армійських вертольотів і машин.

"Поліція графства Сассекс запросила допомогу і сприяння, і ми задіємо збройні сили для того, щоб надати їм необхідну допомогу, щоб вони змогли вирішити ситуацію з використанням дронів в аеропорту Гатвік", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, вночі аеропорт відновлював свою роботу на 40 хвилин, однак потім БПЛА були зафіксовані знову, і аеропорт знову перестав приймати і відправляти рейси. Літаки, вже летіли в аеропорт, були перенаправлені в аеропорти міст Кардіф, Ліверпуль, Манчестер, лондонські аеропорти Станстед і Лутон, а також у Амстердам, Париж і Бордо.

Так, у четвер дрон був помічений як мінімум два рази. Пошуки зловмисника чи зловмисників, віддалено керуючих дроном, ведуть більш 20 нарядів поліції, однак поки їх зусилля не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на території аеропорту виявили два дрона.