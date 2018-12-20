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В аеропорту Лондона призупинили польоти через НС

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 03:18
В аеропорту Лондона призупинили польоти через НС
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

На території аеропорту виявили безпілотники

У Лондоні аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на території аеропорту виявили два дрони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter адміністрації аеропорту.

Також адміністрація порадила всім, хто збирається вилітати з Гатвік в ніч з 19 на 20 грудня перевірити статус свого рейсу. Також адміністрація аеропорту принесли вибачення пасажирам, яких торкнулися ці заходи.

У Гатвике також зазначили, що безпека пасажирів є головним пріоритетом аеропорту. За даними британських ЗМІ, поліція вже розбирається з інцидентом і шукає тих: хто запускав дрони.

В аеропорту Лондона призупинили польоти через НС

Нагадаємо, днем раніше в Австралії літак компанії Tigerair, що летів з Мельбурна в Сідней, повернувся в аеропорт через 20 хвилин після вильоту з-за повідомлення про загрозу на борту.

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