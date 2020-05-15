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Німеччина пом'якшить обмеження для туристів з ЄС і Британії

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 15:18
Німеччина пом'якшить обмеження для туристів з ЄС і Британії
Ілюстративне фото (Getty Images)

Туристам з Шенгенської зони і Британії не потрібно буде проходити обов'язковий карантин

Уряд Німеччини планує пом'якшити обмеження для туристів з країн Шенгенської зони і Великобританії. Зокрема, вони не проходитимуть обов'язковий 14-денний карантин після в'їзду в країну.

Про це повідомив представник міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Reuters.

При цьому для мандрівників із країн, які не входять в Євросоюз, як і раніше, діятиме обов'язковий двотижневий карантин.

"Німеччина пом'якшить пов'язані з коронавірусом карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають з Євросоюзу, Шенгенської зони і Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Німеччина планує повністю відкрити кордони з 15 червня. При цьому ослаблення прикордонних обмежень почнеться вже в цю суботу, 16 травня.

Раніше канцлер Ангела Меркель заявила, що Німеччина вступає в нову фазу пандемії" з менш жорсткими обмеженнями, а мешканцям слід дотримуватися "базових вимог, необхідних для запобігання поширення вірусу нового типу.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Германиякарантинтуристы
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