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Германия смягчит ограничения для туристов из ЕС и Британии

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 15:18
Германия смягчит ограничения для туристов из ЕС и Британии
Иллюстративное фото (Getty Images)

Туристам из Шенгенской зоны и Британии не нужно будет проходить обязательный карантин

Правительство Германии планирует смягчить ограничения для туристов из стран Шенгенской зоны и Великобритании. В частности, они не будут проходить обязательный 14-дневный карантин после въезда в страну.

Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Германии, передает Reuters.

При этом для путешественников из стран, которые не входят в Евросоюз, по-прежнему будет действовать обязательный двухнедельный карантин.

"Германия смягчит связанные с коронавирусом карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало, что Германия планирует полностью открыть границы с 15 июня. При этом ослабление пограничных ограничений начнется уже в эту субботу, 16 мая.

Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Германиякарантинтуристы
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