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Меркель заявила про вступ Німеччини в "нову фазу пандемії"

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 05:55
Меркель заявила про вступ Німеччини в "нову фазу пандемії"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Обмеження в країні будуть поступово знімати

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина вступає в "нову фазу пандемії" з менш жорсткими обмеженнями, а мешканцям слід дотримуватися "базових вимог", необхідних для запобігання поширення вірусу нового типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В Берліні перед засіданням уряду, присвяченому проблемам боротьби з пандемією, Меркель назвала дуже важливим впевненість у тому, що люди будуть дотримуватися рекомендацій з поведінки після ослаблення карантину.

"Для мене дуже важливо звернути увагу на той факт, що ми вступаємо в нову фазу пандемії і що тепер буде необхідно, щоб поряд з ослабленням у нас дійсно була впевненість в тому, що люди будуть дотримуватися основних приписів: дотримуватися дистанції, прикривати рот і ніс в знак поваги до інших людей. Це дуже важливо", - підкреслила вона.

На даному етапі у фокусі уваги будуть перебувати два завдання: органам охорони здоров'я належить ретельніше відслідковувати ланцюжка зараження та ізолювати хворих.

Нагадаємо, 5 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність подальших пом'якшень карантинних обмежень в країні.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини вважають, що пандемія коронавіруса триватиме до кінця поточного року.

Теги Новини України ГерманияКоронавірус
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